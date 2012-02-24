Ректор Ужгородського університету запропонував Табачнику піти

Ректор Ужгородського національного університету Микола Вегеш запропонував Міністру освіти Дмитру Табачнику та його заступнику Євгену Сулимі подати у відставку. Відповідне звернення було прийнято вчора на засіданні Вченої Ради університету, пише Gazeta.ua.

Причиною такої позиції університетського керівництва стала чергова перевірка навчального закладу, яка завершилася минулого вівторка.

"За 2005-2009 роки в університеті відбулися по одній перевірці з Міністерства освіти та КРУ і ще кілька рядових перевірок прокуратури, соціальних органів та пенсійного фонду, - розповів проректор Олександр Сливка. – Протягом 2009-2011 років ми пережили 56 перевірок. Чим вони мотивовані?".

За словами університетського керівництва, остання перевірка Державної інспекції навчальних закладів засвідчила про свою неохайність, поспішність, що призвело, зрештою, до низки грубих порушень. Серед таких, коли студентам для контрольних робіт подавалися завдання, які взагалі не стосувалися даної дисципліни або ж не були включені у навчальний план; знання студентів оцінювалися за зовсім іншою шкалою, аніж та, що її використовують в УжНУ, що призвело до заниження оцінок; засекречене анонімне опитування, яке проводилося членами комісії під час контрольних робіт.

Викладачі та керівництво університету обурені тим, яким чином тривала перевірка. На думку багатьох викладачів та студентів, таким чином намагаються усунути з посади ректора УжНУ Миколу Вегеша.

Зрештою, Микола Вегеш звернувся до керівників, студентів та освітян усіх навчальних закладів України. У зверненні висловив за необхідне звернутися до Президента України Віктора Януковича з проханням накласти мораторій на реорганізаційні заходи Міносвіти, щоб не допустити повного руйнування системи вищої освіти в Україні; до Прем`єр-міністра Миколи Азарова, щоби скасувати постанову про об`єднання вузів Закарпаття; запропонувати міністру Дмитру Табачнику та його першому заступнику Євгену Сулимі визнати свої прорахунки і подати у відставку.