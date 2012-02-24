В Україні 55% іграшок небезпечні для дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник начальника управління ринкового нагляду Держспоживінспекції України Микола ДМИТРІЄВ на прес-конференції в Києві.

За його словами, “ситуація у сфері іграшок у нашій країні - критична”. М.ДМИТРІЄВ поінформував, що у другій половині 2011 року Держспоживінспекція перевірила сто тисяч іграшок. «55% з перевірених іграшок не відповідали вимогам нормативних документів, були небезпечними для дітей, їх було заборонено до продажу. 98% неякісних іграшок були імпортного виробництва… У 90% випадків – це іграшки китайського виробництва, які реалізуються і дрібними підприємцями, і великими торговими мережами," - сказав М.ДМИТРІЄВ.

Він підкреслив, що було припинено продаж іграшок на 31-му підприємстві України, які займаються реалізацією іграшок, порушники заплатили близько 6 млн. грн. штрафів.

Експерт пояснив, що найбільш небезпечні м`які гумові іграшки типу качок для купання дітей: такого типа іграшки містять дуже небезпечні для дитячого організму канцерогенні речовини. «Натуральна гума - дуже дорогий матеріал, тому для здешевлення виробництва і розм`якшення пластика додають канцерогенні речовини», - сказав М.ДМИТРІЄВ.

Він також підкреслив, що цього року заплановано тотальну перевірку іграшок, які продаються в Україні. «Протягом всього року щодня перевірятиметься весь ринок іграшок, зокрема і оптові компанії, які займаються продажем цього товару», - сказав М.ДМИТРІЄВ.