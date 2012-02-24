Українцям компенсуватимуть нестачу дитячих садочків грошима?

До Верховної Ради подано законопроект про грошові компенсації родинам, у котрих діти не одержали можливості ходити в дитячий садок. Розмір виплат пропонується встановити на рівні мінімальної заробітної плати – наразі це 1134 гривні. Кошти мають бути використані на сплату гонорару няні або на перебування дитини у приватному дитячому садочку, йдеться в сюжеті ТСН.

Проте навіть за умови виплати такої компенсації, означеної суми все одно не вистачить на задекларовані потреби. Місяць роботи няні в Києві коштує щонайменше 4 тисячі гривень. Такі саме гроші стане й приватний дитсадок. Тобто прописана в проекті закону цифра практичних потреб родин із малими дітьми аж ніяк не вирішує.

До того ж, реально коштів на виплати навіть цієї тисячі у держави немає. Згідно проекту документе, тягар виплат покладається на місцеві бюджети. Почувши про таке, сільський голова Городні на Закарпатті Михайло Туряниця хапається за голову – садочок у місті переповнений, 40 дітей узяли, а ще 200 поставили на чергу. "У нас виходить феноменальна цифра – 2 мільйона гривень", - порахував він можливі виплати. Таких грошей в селі нема, запевнив він, і їх не не потягне жодне українське село. "Якби ми змогли акумулювати ці гроші, то краще їх запустити на розвиток, а відтак новий дитсадок", - вважає Туряниця.

Автором законопроекту є народний депутат Олександр Фельман. У нього є пояснення для власної ініціативи. "Я думаю, що це дуже важко для місцевих бюджетів, але це дає можливість стимулювати місцеву владу, відбирати раніше віддані садки під податкові або інші установи, повертати їх у муніципальну власність і влаштовувати дітей", - розтлумачив нардеп.

"Хай вони садочки повідкривають, відновлять групи там де яслі були. І все буде гаразд. І хай вихователям платять нормальні гроші, щоб вони за дітьми нормально дивилися", - радить депутатам молода мама Інна Боднар.

Фахівці підрахували, що в середньому на 100 місць у діючих дитсадках наразі претендує 108 дітей. У великих містах цифра складає 119. У Верховній Раді обіцяють точно визначити, що обійдеться дешевше – платити компенсації родинам чи відновити роботу тих дошкільних закладів, що нині віддані в користування різноманітним організаціям.