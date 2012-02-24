Янукович обіцяв ліцеїстам замінити в армії всю зброю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що протягом 2012-2015 років усі основні види озброєнь Збройних сил України потребуватимуть заміни або переоснащення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна з нагоди Дня захисника Вітчизни.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цього року в державному бюджеті передбачено 3 млрд. грн. на модернізацію ЗСУ, що утричі більше, ніж у попередні роки.

Він пообіцяв, що у наступні роки кошти, які виділятимуться на оновлення озброєння, будуть збільшуватися з урахуванням економічної ситуації.

Водночас, Президент наголосив, що головним завданням є проведення глибинної реформи Збройних сил. Метою цієї реформи, за його словами, є створення боєздатних мобільних ЗСУ, які зможуть ефективно забезпечувати оборону України.

Для цього, за словами глави держави, потрібно не лише збільшувати видатки, але й оптимізувати структуру та склад Збройних сил.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, реформи мають відбуватися з урахуванням сучасного стану Збройних сил і геополітичної специфіки сучасного положення України та її економічних можливостей.