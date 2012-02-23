Британців штрафуватимуть за відпочинок дітей під час навчального року

Уряд Великобританії прийняв рішення про введення штрафів для батьків, які беруть своїх дітей на відпочинок під час навчального року. Таким чином чиновники планують покращити показник відвідуваності.

Відпочинок з батьками стоїть на другому місці після хвороби в списку причин відсутності учнів на заняттях, оскільки сім`ї намагаються скористатися недорогими пропозиціями в міжсезоння.

В даний час директори шкіл можуть санкціонувати до двох тижнів на рік на «відсутність з поважних причин» (хвороба, погана погода, сімейні обставини), але багато директорів йдуть на поступки і віддають цей час на те, щоб діти могли з`їздити у відпустку.

Вважається, що школярі пропускають 4500000 навчальних днів під час відпусток батьків.

Міністр освіти Майкл Гоув сказав, що стурбованість цим питанням може привести до введення штрафів. На даний момент батькам, які беруть із собою дітей у відпустку, загрожує штраф до 120 євро.

Дослідження показують, що ціна на поїздку в період канікул і під час навчального року може різнитися аж 42%, повідомляє Euromag.ruз посиланням Daily Mail.