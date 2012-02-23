На Харківщині керівники вишу поклали у кишеню гроші на наукові розробки

У Харківській області викрито директора і головного бухгалтера одного з вищих навчальних закладів, які використали не за цільовим призначенням понад 629 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на проведення наукових розробок.

Слідчим відділом Харківського міськуправління внутрішніх справ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України (порушення законодавства про бюджетну систему), повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.