Школяр на санчатах «нирнув» під автобус і загинув

У Черкаській області ввечері 21 лютого, під час катання на санчатах, загинув 13-річний школяр.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, в селі Бурти Шполянського району 13-річний хлопчина, катаючись із гірки на санчатах, виїхав на дорогу. За трагічним збігом обставин саме в цей час там проїжджав автобус - санчата потрапили під колеса “ПАЗу”.

Карета «швидкої допомоги», яка прибула на місце виклику, забрала потерпілого до лікарні, але врятувати життя хлопчини не вдалося