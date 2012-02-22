Горіла школа в Донецьку: евакуювали півтисячі дітей

У м. Костянтинівці Донецької області через пожежу понад 500 учнів було евакуйовано з будівлі школи.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного територіального управління МНС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, учора, 21 лютого, об 11.55 у будівлі загальноосвітньої школи №5 виникла пожежа. Під час ліквідації пожежі з приміщень школи було виведено 520 чоловік – учнів і персонал. Підрозділами МНС о 12.00 пожежа була локалізована, а о 12.50 ліквідована. Постраждалих від пожежі немає.

Унаслідок пожежі вогнем знищено горищне перекриття площею 10 кв.м і пластикова обшивка стелі над сценою актового залу на площі 10 кв.м.

Матеріальні збитки встановлюються.

Передбачувана причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час монтажу електромережі (коротке замикання в горищному приміщенні над актовим залом).

На місці події працювали 14 бійців МНС і 4 одиниці техніки.