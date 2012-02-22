Випускники Оксфорда працюють офіціантами і продавцями

Десята частина випускників знаменитого британського університету Оксфорд не може влаштуватися на роботу за фахом. Про це свідчать результати дослідження, проведені університетом Оксфорд, пише Газета.ru. з посиланням на Telegraph.

Вперше знаменитий університет опублікував детальні дані про працевлаштування своїх випускників. З`ясувалося, що з 3500 осіб, які надали свої дані, 200 не змогли влаштуватися на роботу за фахом протягом півроку після отримання диплома.

Найбільшим попитом, серед випускників, користуються професії лікарів, фінансових та інвестиційних аналітиків, реєстраторів, консультантів і навіть офіціантів. Багатьом молодим спеціалістам, особливо у таких областях як археологія чи історія, доводиться іти працювати офіціантами чи продавцями.

Рівень безробіття серед випускників університету становить близько 6%, але варіюється залежно від факультету.

Найбільше постраждали випускники, які вивчали "не прикладні" предмети - класичну археологію, давню історію і мови.

Так, Ізабель Мюррей, яка вивчала в Оксфорді політику, економіку та філософію, після закінчення університету поїхала на стажування в Індію. Єдине місце, яке їй там запропонували, - офіціантка в ресторані. Вдома Мюррей чекали аналогічні труднощі.

Холлі Грем вивчала в Оксфорді англійську і на випускному іспиті отримала високий бал. Зараз вона розміщує рекламу на кулінарному каналі і веде блог про їжу. Однак експерти вважають ці труднощі тимчасовими.

"Оксфордська освіта залишається з людиною на все життя. Ніхто не каже, що випускники нашого університету будуть займатися через 10 років тим же, що і зараз", - пояснив директор кар`єрної служби університету Джонатан Блек.