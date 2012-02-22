Кабінет міністрів України має намір щорічно підвищувати стипендії й поступово підняти їх до рівня соціальних стандартів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні за підсумками наради з представниками студентських організацій і вищих навчальних закладів з питання підготовки законопроекту про вищу освіту.

«Я не уявляю собі, щоб економили на стипендіях, на стипендіальному фонді. Якщо його виділено, значить, він має надаватися лише на стипендії й більше ні на що. І тут ніяких побоювань у студентів не має бути. Рік від року, будьте впевнені, що збільшуватиметься фінансування стипендіального фонду. Я не хочу вам казки розповідати, однак будуть у держави можливості повною мірою виконувати ось ці норми - отже вони виконуватимуться», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що питання підвищення стипендій в першу чергу залежить від стану економіки України і тих процесів, які відбуваються у світовій економіці.

При цьому голова уряду наголосив, що держава однозначно виплачуватиме стипендії на нинішньому рівні.

«Плюс певне зростання. Але давайте так домовимося відразу: щороку ми збільшуватимемо стипендіальний фонд, більш ніж інфляція, зрозуміло. Тобто, маю на увазі, що якнайшвидше вийти на наші соціальні стандарти. Ось я прошу мене зрозуміти не тому що я такий – не хочу студентів образити», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в свої студентські роки, крім навчання, підробляв, і не бачить в цьому нічого поганого.