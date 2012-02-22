«Українська енциклопедія» під загрозою виселення

Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана планують виселити з історичного приміщення на вул. Б. Хмельницького, 51-А в Києві після передачі споруди з муніципальної в державну власність.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, відповідне звернення з проханням дати згоду на передачу приміщень площею 1214,1 кв. м, розташованих у будівлі за адресою: вул. Б. Хмельницького, 51-А, надійшло до постійної комісії Київради з питань культури та туризму від Міністерства внутрішніх справ України. Звернення міністерства буде розглянуте на одному з найближчих засідань комісії.

«Команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО кілька років намагалася позбавити «Українську енциклопедію» історичного приміщення, де працював М.Бажан і в якому планували створити Музей Енциклопедії з меморіальним кабінетом М.Бажана. Минув час і нові чиновники намагаються повторити дії команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - обурений О.БРИГИНЕЦЬ.

Його прес-служба нагадує, що наприкінці 2009 року провладна більшість Київради ухвалила рішення про продаж приміщення за адресою Б. Хмельницького, 51-А, де знаходились кілька закладів культури («Українська енциклопедія», «Книга пам`яті», журнали «Радуга» та «Соняшник») маловідомому фонду. Питання набуло резонансу серед інтелігенції та громади Києва, що виступили на захист цих закладів культури.

26 листопада 2009 р. на засіданні Київради була створена робоча група стосовно виселення видавництва «Українська енциклопедія» на чолі з О.БРИГИНЦЕМ, завдяки зусиллям якої рішення Київради про виселення видавництва не було реалізоване.

«Українська енциклопедія», заснована 1927 року, в будівлю на вулиці Б. Хмельницього переїхала ще 1958 року. За цей час науково–енциклопедична установа випустила понад 200 найменувань універсальних та галузевих енциклопедій, енциклопедичних довідників і словників.