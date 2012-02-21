Азарова дивують «університети чогось-чогось» у дитячих садочках

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що дрібні вищі навчальні заклади не забезпечують підготовку конкурентоспроможних фахівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні за підсумками наради із студентськими організаціями і представниками вищих навчальних закладів.

«Я якийсь час тому проїжджаю одним районом Києва і читаю красиву вивіску: «Національний університет чогось-чогось». Дитячий садок. Приміщення колишнього дитячого садка. Ну і там навіть ще стоять дитячі іграшки, гірки різні. Я дивуюся, як може національний університет якихось високих матерій (існувати) без абсолютно якоїсь лабораторної бази, наукової бази, дослідницької бази. Стовідсотково переконаний, що і професорсько-викладацький склад там… Але ж видає дипломи (університет)», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, «свобода, демократія - все це, звичайно, дуже добре», але до вищих навчальних закладів повинні пред`являтися жорсткі вимоги з організації.

«З другого боку, виникає питання, а як він (такий університет – УНІАН) міг одержати ліцензію?», - запитав глава уряду.