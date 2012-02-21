У дитсадках буде безкоштовне харчування - батьки уже хвилюються

У Києві з квітня планують безкоштовно годувати малюків у дитсадках – відповідне рішення Київрада прийняла на засіданні 16 лютого.

За словами автора проекту Віктора Наумка, коштуватиме це місту 60 мільйонів, пише Українська правда. Життя з посиланням на "Сегодня".

"На рік для цього буде потрібно 90 мільйонів гривень, але враховуючи, що вже квартал пройшов, то приблизно 60 мільйонів. На наступному засіданні, 15 березня, ми повинні проголосувати зміни в бюджет і знайти там відповідні гроші для цього", - розповів Наумко.

До втілення рішення в життя ще щонайменше місць і одне рішення міськради, однак батьки вже зараз турбуються.

"Я плачу за садок близько 250 гривень на місяць (близько 11-13 гривень на день). Але заплативши, впевнена, що мій син точно не залишиться голодним. А повне фінансування з бюджету мене трохи лякає. Немає впевненості, що гроші дійдуть вчасно, і з продуктами в садку не виникне проблем", - сказала мама Наталія зі Святошина.

Вона навела приклад з асфальтуванням ями у їхньому дворі за бюджетні гроші.

"Спочатку начебто б на це гроші з бюджету були, а потім виявилося, що вони виділені не в повному обсязі, і яма так і залишилася посередині двору. Де гарантія, що таке не трапиться з оплатою за харчування? А відповідальність, як завжди, ляже на плечі вихователів і завідувачів — вони ж будуть перед батьками звітувати", - додала Наталія.

У той же час голова комісії з гуманітарних питань Алла Шлапак каже, що додаткових мільйонів у бюджеті немає.

"Усе це закінчиться тим, що батьки будуть у судочках їжу приносити або запитувати, скільки й у який благодійний фонд заплатити, щоб дитина була сита", — сказала депутат.

Вона нагадала, що наприкінці 2011-го в дитсадках виникала проблема з харчуванням, у деяких навіть хліба не було через борги постачальникам.

Автори "революційного" документу кажуть, що фінанси знайдуть.

"Це не такі великі гроші. Виникне проблема, перекинемо з іншої програми, щоб нагодувати дітей", — наголосив Наумко.