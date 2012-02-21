На Луганщині відновили заняття в усіх школах
13:49, 21 лютого 2012Освіта
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Інформація з ОДА
У Луганській області відновлено заняття в усіх школах, які було припинено через сильні морози.
Про це УНІАН повідомили в оперативному штабі Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації.
Як повідомляв УНІАН, ще вчора в Луганській області у зв`язку із зниженням температури повітря були тимчасово припинені заняття у ряді шкіл.
Зокрема, було закрито 22 школи в Біловодському і Меловському районах.
Крім того, заняття були припинені в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Новоайдарського і Сватовського районів.
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