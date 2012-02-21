Школі з обваленим дахом виділили півмільйона
13:46, 21 лютого 2012Освіта
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Кабмін дістав з резервного фонду
Кабінет міністрів виділив 550 тис. грн. на ремонт даху школи в селі Барвинівка Новоград-Волинського району Житомирської області, що обрушився через снігове навантаження.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, «20 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення з резервного фонду виділити 550 тисяч гривень на ремонт даху школи в селі Барвинівка».
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у селі Барвинівка через снігове навантаження було зруйновано 60 кв. м шиферної покрівлі навчального корпусу загальноосвітньої середньої школи.
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