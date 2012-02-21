Школі з обваленим дахом виділили півмільйона

Кабінет міністрів виділив 550 тис. грн. на ремонт даху школи в селі Барвинівка Новоград-Волинського району Житомирської області, що обрушився через снігове навантаження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Житомирської облдержадміністрації, «20 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення з резервного фонду виділити 550 тисяч гривень на ремонт даху школи в селі Барвинівка».

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у селі Барвинівка через снігове навантаження було зруйновано 60 кв. м шиферної покрівлі навчального корпусу загальноосвітньої середньої школи.