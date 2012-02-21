Вакарчук: ми змушені захищати українську мову від посягань

І сьогодні залишається гострим питання статусу української мови, яку після 20-річчя незалежності України ми змушені захищати від посягань так званих «своїх українців». Про це йдеться у зверненні Ректора Львівського національного університету ім. І. Франка Івана Вакарчука з нагоди Міжнародного дня рідної мови.

"Із року в рік посилюється натиск на українську культуру: обмеження україномовного інформаційного простору переросло у майже цілковите витіснення української мови та літератури зі шкільної програми, а вивчення національної історії зведено до «рекомендованих» годин у курсі загальної історії", - зазначається у звернені.

Іван Вакарчук наголошує, що Львівський університет завжди "був, є і буде охоронцем усього українського, а передусім рідного слова".

"Розвиток національної культури, мови, духовності є святим обов’язком кожного свідомого громадянина України. Ми маємо пам’ятати, що, за слушними словами Івана Огієнка, «без добре виробленої рідної мови нема всенародної свідомости, без такої свідомости нема нації, а без свідомої нації – нема державности». Саме від нас залежить подальше використання та розвиток в Українській Державі рідного українського слова, його чистоти та природної краси", - резюмує ректор.