Сьогодні - останній день реєстрації на ЗНО

Сьогодні, 20 лютого, завершується реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

У «Студентському захисті» нагадують, що для реєстрації на ЗНО необхідно подати копія паспорта, копію документа про повну загальну середню освіту, дві ідентичні фотокартки (3х4 см), висновок закладу охорони здоров’я (у разі потреби), копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові (у разі, якщо в документах є розбіжності в особливих даних), заяву-реєстраційну картку. На копіях документів, що надаються для реєстрації необхідно написати – Згідно з оригіналом (без лапок), поставити особистий підпис абітурієнта і зазначити власне прізвище, ініціали та дату засвідчення копії.

«Зазначені документи необхідно сьогодні надіслати на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти. Пересилку документів необхідно здійснити цінним листом з описом вкладення. Підтвердженням факту реєстрації для участі у ЗНО є Сертифікат, який буде надіслано абітурієнту рекомендованим листом разом з реєстраційною карткою абітурієнта, інформаційним бюлетенем «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2012 рік, повідомлення про створення особливих умова проходження ЗНО (за потреби)», - підкреслив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

Абітурієнти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів в 2012 році, будуть здавати тести за наступним графіком: 15 травня – хімія, 17 травня – російська мова, 19 травня – географія, 21, 22 травня – математика, 24 травня – всесвітня історія, 26 травня – іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 28,29 травня – українська мова і література, 31 травня – 1 червня історія України, 5 червня – фізика, 7 червня – біологія.