Опозиція вимагатиме від Януковича звільнити Табачника
13:00, 20 лютого 2012Освіта
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Заявив Томенко
Фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС вимагатимуть від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.
За словами М.ТОМЕНКА, відповідний проект постанови з проханням про звільнення Д.ТАБАЧНИКА вже підготовлений.
Як сказав віце-спікер, підставою для звільнення Д.ТАБАЧИНКА є його «антиукраїнська діяльність». «Там же стільки корупційних діянь, що можна було б і кримінальну справу відкрити», - сказав він.
При цьому М.ТОМЕНКО додав, що таким чином фракції хочуть «допомогти Президенту звільнити україножерів».
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