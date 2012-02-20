Опозиція вимагатиме від Януковича звільнити Табачника

Фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС вимагатимуть від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, відповідний проект постанови з проханням про звільнення Д.ТАБАЧНИКА вже підготовлений.

Як сказав віце-спікер, підставою для звільнення Д.ТАБАЧИНКА є його «антиукраїнська діяльність». «Там же стільки корупційних діянь, що можна було б і кримінальну справу відкрити», - сказав він.

При цьому М.ТОМЕНКО додав, що таким чином фракції хочуть «допомогти Президенту звільнити україножерів».