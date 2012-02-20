Литвин не зрозумів, чому студенти прийшли під ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначає, що у парламенті триває робота над доопрацюванням законопроекту про вищу освіту, а тому будь-які мітинги студентів не мають під собою підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час Погоджувальної ради, коментуючи нечисленний мітинг біля парламенту представників молодіжних організацій та ВО «Свобода», які вимагають відставки Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти, а також зняття з розгляду урядового законопроекту про вищу освіту.

За словами В.ЛИТВИНА, Верховна Рада нині не збирається розглядати законопроекти про вищу освіту. Спікер нагадав, що у парламенті зареєстровано три законопроекти про вищу освіту і спеціальна робоча група працює над узагальненням та доопрацьовуванням урядового проекту.

«Так що немає підстав пікетувати. …Енергію треба спрямувати в конструктивне річище», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений при безпосередній участі міністра освіти і науки Д.ТАБАЧНИКА, був оприлюднений МОН у листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічної співдружності.

На сьогодні у Верховній Раді зареєстровані альтернативні урядовому (№ 9655) документи: проект № 9655-1, запропонований народними депутатами від опозиції, а також проект № 9655-2, автором якого є депутат-«регіонал» Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

24 січня цього року прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив ректору Київського політехнічного університету Михайлу ЗГУРОВСЬКОМУ створити та очолити оперативну робочу групу, яка б протягом двох тижнів доопрацювала урядовий законопроект про вищу освіту.

До складу робочої групи увійшли представники вищих навчальних закладів, органів студентського самоврядування, громадських організацій, Національної академії наук України, профільні експерти.