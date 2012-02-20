Студенти вимагають відставки Табачника

Близько сотні студентів, прихильників "Студентська свобода " протестують в понеділок під будівлею Верховної Ради.

Люди розташувалися навколо 9 під`їзду, через який зазвичай депутати заходять на погоджувальну раду.

Вони протестують проти нового закону про освіту, а також проти наміри скоротити у школах кількість годин на викладання української мови.

Вони вимагають відставки міністра освіти Дмитра Табачника.

Українська правда