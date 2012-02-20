Студенти вимагають відставки Табачника
11:48, 20 лютого 2012Освіта
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Близько сотні студентів, прихильників "Студентська свобода " протестують в понеділок під будівлею Верховної Ради.
Люди розташувалися навколо 9 під`їзду, через який зазвичай депутати заходять на погоджувальну раду.
Вони протестують проти нового закону про освіту, а також проти наміри скоротити у школах кількість годин на викладання української мови.
Вони вимагають відставки міністра освіти Дмитра Табачника.
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