Студенти найвідомішого вишу Росії залишилися без стипендій

Московський державний інститут міжнародних відносин (рос. - МГИМО) досі не виплатив своїм учням січневі стипендії, терміни виплат невідомі, повідомляє в понеділок Російська студентська спілка.

"У численних скаргах, які надходять до студспілки, студенти вимагають з`ясувати законність затримки стипендії, домогтися справедливості і покарати винних", - йдеться в повідомленні.

За даними студентської організації, в навчальному закладі конкретних строків видачі грошей не називають. Одним студентам ухильно говорять, що "матеріальні кошти будуть переведені на картки найближчим часом", іншим конкретних обіцянок не дають, відзначає студсоюз. У будь-якому випадку учні вузу виявилися заручниками невідомих обставин, говориться в повідомленні.

Коментарі вузу РИА Новостипоки отримати не вдалося.

На початку лютого студсоюз повідомляв, що учні деяких вузів в січні не отримали належні їм стипендії. На думку голови студсоюза Артема Хромова, проблема була пов`язана з діяльністю казначейства, фінансового блоку уряду, які вчасно не підготували документи. У Міносвіти підтвердили, що виплати були затримані через технічний збій при переході на нову систему фінансування.