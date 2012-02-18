Томенко лякає, що вчителів та медиків можуть залишити без зарплат

Депутати від опозиції звертатимуться до Президента України, уряду та більшості Верховної Ради з вимогою невідкладно переглянути бюджет та забезпечити належне фінансування видатків місцевих бюджетів, передовсім у галузях освіти та охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, вперше в історії незалежної України сталася непередбачувана ситуація з визначенням бюджетних надходжень до органів місцевого самоврядування. М.ТОМЕНКО повідомив, що відповідний аналіз депутатів місцевих рад від опозиції засвідчує, що так званий розрив між необхідною кількістю коштів на виконання делегованих повноважень органам місцевого самоврядування та реальними коштами, які передбачаються бюджетом на 2012 рік, становить не менше 20%.

На переконання віце-спікера, це означає, що «якщо не буде перегляду бюджету в бік збільшення фінансування на охорону здоров’я, освіту та інші галузі на місцевому рівні, то вчителі, медики та представники бюджетної сфери, що опікуються соціальними та гуманітарними питаннями, в деяких регіонах можуть не отримати заробітної плати за низку місяців.

М.ТОМЕНКО зауважив, що опозиція загалом та партія «Батьківщина» зокрема через депутатів місцевих рад починає працювати над проектом справедливого повернення коштів до місцевих громад. З цією метою депутати місцевих рад з фракції «БЮТ-Батьківщина» та інших опозиційних фракцій готують відповідні подання то Президента України, уряду та більшості Верховної Ради з вимогою невідкладно переглянути бюджет та забезпечити належне фінансування передовсім галузям освіти та охорони здоров’я.

Віце-спікер додав, що така робота вже ведеться в Луцьку, де створена відповідна тимчасова комісія із повернення бюджетних коштів, а також на Черкащині та в інших регіонах України.