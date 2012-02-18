Україна визначилась, хто представлятиме її на Євробаченні-2012

У фінальному концерті національного відбору на "Євробачення-2012" перемогу здобула ГАЙТАНА.

На другому місці опинився Макс БАРСЬКИХ, повідомляє ТСН.

Переможець обирався змішаним голосуванням журі та телеглядачів у відсотковому співвідношенні 50 на 50. За кожного учасника з одного номера можна було голосувати не більше одного разу. Всього у змаганні брав участь 21 виконавець.

Як повідомлялося, "Євробачення-2012" відбудеться у травні цього року. 22-го та 24-го травня пройдуть півфінали, а 26-го - фінал. На даний час 36 країн підтвердили свій намір брати участь у конкурсі.