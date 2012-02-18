Україна визначилась, хто представлятиме її на Євробаченні-2012
17:24, 18 лютого 2012Освіта
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У змаганні брав участь 21 виконавець
У фінальному концерті національного відбору на "Євробачення-2012" перемогу здобула ГАЙТАНА.
На другому місці опинився Макс БАРСЬКИХ, повідомляє ТСН.
Переможець обирався змішаним голосуванням журі та телеглядачів у відсотковому співвідношенні 50 на 50. За кожного учасника з одного номера можна було голосувати не більше одного разу. Всього у змаганні брав участь 21 виконавець.
Як повідомлялося, "Євробачення-2012" відбудеться у травні цього року. 22-го та 24-го травня пройдуть півфінали, а 26-го - фінал. На даний час 36 країн підтвердили свій намір брати участь у конкурсі.
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