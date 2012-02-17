Тернопільський губернатор обіцяє кожному класу по плазмі

У Тернопільській області до кінця року в кожному класі в усіх школах регіону встановлять плазмові телевізори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції голова обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН, зазначивши, що відповідне завдання отримало обласне Управління освіти.

«Ми виконали програму із встановлення у кожній школі плазмового телевізора і пішли далі. Вже в кожному районі є школа, де у всіх класах є плазмові телевізори. Зараз Управління освіти працює над тим, щоб такий телевізор до кінця року був у кожному класі. Адже технічне переоснащення дає можливість краще вивчати програми з кожного предмету», – сказав В.ХОПТЯН.

Він додав, що втілювати дане завдання Управлінню освіти допомагають випускники шкіл і бізнесмени.

В.ХОПТЯН також пообіцяв, що цього року області нададуть утричі більше шкільних автобусів, ніж минулого, коли їх отримали 11 шкіл, в які діти добираються із сусідніх сіл.

Як повідомляв УНІАН, минулого року губернатор В.ХОПТЯН виступив з ініціативою встановлення у кожній школі області плазмового телевізора.

Місцеві політики з опозиційних партій критикували цю ініціативу, оскільки купувати телевізори змушували місцевих підприємців, іноді – батьків школярів. При цьому масових конкретних прикладів, як саме ці телевізори допомагають покращити навчальний процес, продемонстровано не було.