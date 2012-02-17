Вчителька вкрала мобільний в учениці та здала його в ломбард

У Полтавській області вчителька початкових класів вкрала мобільний телефон у своєї учениці та здала його в ломбард.

Як передає кореспондент УНІАН, інспектор Миргородського міськвідділу УМВС Полтавської області Лариса ПЕТРЕНКО розповіла журналістам, що 15 лютого до міліції із заявою про крадіжку мобільного телефону звернувся 37-річний батько учениці 2-го класу однієї зі шкіл Миргорода.

За словами Л.ПЕТРЕНКА, в своїй заяві чоловік повідомив, що невідомий з класної кімнати школи у його малолітньої доньки викрав мобільний телефон.

Слідчо-оперативна група, яка відразу ж виїхала на місце злочину, встановила - ніхто зі сторонніх доступу до класу не мав, тому злодія слід шукати серед учнів школи.

«Яке ж було здивування міліціонерів, коли під час проведення дослідчої перевірки було встановлено, що причетною до крадіжки мобільного телефону виявилася 20-річна вчителька початкових класів. Викрадений телефон зловмисниця того ж дня здала в ломбард, одержавши за нього 250 грн. Свій вчинок пояснює просто - «тяжке матеріальне становище», - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

Зараз речові докази вилучені, стосовно вчительки вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Згідно з цією статтею жінці загрожує покарання від штрафу до 3-х років ув’язнення.