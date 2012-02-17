Чи варто давати дитині кишенькові гроші?

Регулярно видаючи своїм чадам кишенькові гроші, ми сподіваємось, що це навчить їх правильно їх витрачати, заощаджувати та складати свій бюджет.

Навряд чи, каже почесний професор фінансів та управління економікою із Державного університету штату Нью-Йорк, США, Льюїс Менделл.

Про це пише Time.

Давати гроші дітям просто так або ж нагороджувати за виконання хатньої роботи чи гарне навчання – над цими питаннями батьки з різних країн розмірковують уже понад 100 років, висуваючи різні аргументи.

Натомість професор Менделл пропонує третій варіант – час від часу просто давати дітям "цільові" гроші, на купівлю тієї чи іншої речі, яку вони хотіли б мати.

"Вивчивши літературу, я виявив, що кишенькові гроші, коли вони видаються неправильно – це жахлива ідея, в різних культурах та періодах часу. Дослідження показали, що, замість того, щоб сприяти появі гарних фінансових навичок, видача кишенькових грошей статистично пов’язана з нижчою фінансовою грамотністю, нижчим рівнем мотивації та неприязню до роботи, - говорить Менделл.

Зокрема, експерт посилається на дані одного з опитувань, проведене в 2000-му році. Воно підтвердило – діти, що отримували від батьків кишенькові гроші без жодних умов, у результаті менше знали про те, як треба витрачати та заощаджувати.

Сьогодні нерідко заклопотані батьки воліють просто платити власним дітям, не обговорюючи з ними те, як вони витрачатимуть ці гроші.

"Системи кишенькових грошей є ефективними лише тоді, коли вони створюють можливість для внутрішньосімейних дискусій на тему фінансів, про те, чому і як родина приймає фінансові рішення. І навіть тоді розмови можуть бути ефективні самі по собі, без роздавання (дітям) грошей, - каже професор.

"На жаль, сьогодні дуже мало батьків має вдосталь часу, терпіння, досвіду та бажання, щоб вести з дітьми правильні розмови… Обираючи між кишеньковими грішми, з якими поводяться неправильно, та відсутністю кишенькових грошей, я оберу відсутність кишенькових грошей", - наголошує він.

Якщо ви все ж вважаєте за доцільне видавати нащадкам певну суму щотижня чи щомісяця, слід обов’язково підкріпити це обговоренням – як і на що підуть ці гроші.

Син або донька-підліток, проциндривши всі свої заощадження, на вихідні мусить посидіти вдома без копійчини. "Порятунок" від мами чи тата – й урок не буде засвоєно.

Українська правда. Життя