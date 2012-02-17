Європейські учні на три роки відстають від азіатських

Вчені з Австралії з`ясували, що учні в Європі і США відстають від однолітків з деяких азіатських регіонів на три роки.

Дослідники пояснюють успіх азіатських шкіл жорсткими вимогами до учнів, практичними заняттями та високими педагогічними стандартами, пише Бі-бі-сі.

У той же час, показники успішності не залежать від настирності батьків і кількості грошей, які вони готові витрачати на освіту дітей, кажуть в Австралії.

За даними вчених, серед кращих світових систем шкільної освіти чотири азіатські - гонконгська, південнокорейська, шанхайська і сінгапурська.

Українська правда. Життя