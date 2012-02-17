УКУ оголошує конкурс на кращий фільм про рідну школу
Для старшокласників Львівщини
Український католицький університет оголошує конкурс серед старшокласників Львівської області на кращий короткометражний документальний фільм про рідну школу, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.
«Старшокласники повинні створити короткометражний фільм про життя рідної школи. Теми школярі можуть обирати різні – "Мій клас", "Перша вчителька", "Як ми відпочиваємо", "З історії школи", "Найцікавіший урок", "Спортивний майданчик" тощо, – розповідає менеджер зі зв’язків з громадськістю приймальної комісії УКУ Андрій Фендик. – Важливо, щоб фільми були актуальними та оригінальними. А головне, щоб школярі могли створити власну команду, у якій буде режисер, оператор, монтажер, продюсер».
Як зазначають організатори, перевагу надаватимуть оригінальним роботам зі самостійним творчим пошуком, у яких школярі використають архівні відео- та фотоматеріали.
Журі конкурсу обере кращих 15 роликів. Автори трьох кращих фільмів отримають призи, а також можливість зняти й змонтувати свій наступний фільм у сучасній телестудії УКУ.
Кінцевий термін подачі творчих робіт – 30 березня 2012 р. Дата проведення ІІ туру - 21 квітня. З питань організації та реєстрації можна звертатись до Андрія Фендика 240-99-44, fendyka@ucu.edu.ua.
Роботи можна надсилати на скриньку Українського католицького університету info@ucu.edu.ua або поштою на адресу вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011 із позначкою «На конкурс «Кіно&школа».