УКУ оголошує конкурс на кращий фільм про рідну школу

Український католицький університет оголошує конкурс серед старшокласників Львівської області на кращий короткометражний документальний фільм про рідну школу, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

«Старшокласники повинні створити короткометражний фільм про життя рідної школи. Теми школярі можуть обирати різні – "Мій клас", "Перша вчителька", "Як ми відпочиваємо", "З історії школи", "Найцікавіший урок", "Спортивний майданчик" тощо, – розповідає менеджер зі зв’язків з громадськістю приймальної комісії УКУ Андрій Фендик. – Важливо, щоб фільми були актуальними та оригінальними. А головне, щоб школярі могли створити власну команду, у якій буде режисер, оператор, монтажер, продюсер».

Як зазначають організатори, перевагу надаватимуть оригінальним роботам зі самостійним творчим пошуком, у яких школярі використають архівні відео- та фотоматеріали.

Журі конкурсу обере кращих 15 роликів. Автори трьох кращих фільмів отримають призи, а також можливість зняти й змонтувати свій наступний фільм у сучасній телестудії УКУ.



Кінцевий термін подачі творчих робіт – 30 березня 2012 р. Дата проведення ІІ туру - 21 квітня. З питань організації та реєстрації можна звертатись до Андрія Фендика 240-99-44, fendyka@ucu.edu.ua.

Роботи можна надсилати на скриньку Українського католицького університету info@ucu.edu.ua або поштою на адресу вул. Іл. Свєнціцького, 17, м. Львів, 79011 із позначкою «На конкурс «Кіно&школа».