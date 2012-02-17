Учені: фізична активність дарує щастя

Для того, щоб відчувати радість, людям потрібно просто більше рухатися, з`ясували американські дослідники.

Приємні емоції, радість, збудження та ентузіазм найчастіше відчувають фізично активні чоловіки і жінки. Це довели результати дослідження, проведеного фахівцями з Університету Пенн Стейт (заклад входить в лігу університетів Big Ten і славиться сильними спортивними програмами), пише ЛігаБізнесІнформ.

Як повідомила The Times of India, вчені з`ясували, що приємні відчуття найбільшою мірою заволодівають людьми в ті дні, коли вони особливо активні. Мова йде не про спортсменів-професіоналів, а про тих, хто у вільний час займається спортивними тренуваннями або іншими видами фізичної активності.

Експеримент проводили на 190 студентах з числа добровольців. Протягом восьми днів вони вели щоденники, куди записували дані про свою активність. Враховувалася тільки фізична активність, яка тривала більше 15-ти хвилин.

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