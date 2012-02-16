У Єрусалимі в ДТП потрапив шкільний автобус: загинули 10 дітей

21:34, 16 лютого 2012
Освіта
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Українців серед них немає

Громадян України серед загиблих та постраждалих внаслідок ДТП в Єрусалимі немає. Про це УНІАН повідомили в департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За інформацією представництва України при Палестинській Національній Адміністрації, 16 лютого 2012 року в північній часті Єрусалима в результаті зіткнення шкільного автобуса з вантажівкою загинуло 10 школярів та 42 дитини травмовано.

За даними диппредставництва, громадян України серед загиблих та постраждалих внаслідок ДТП немає.

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