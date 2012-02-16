Азарову рекомендуватимуть відкликати законопроект Табачника

Члени оперативної робочої групи з питань опрацювання урядового законопроекту про вищу освіту будуть рекомендувати Прем’єр-міністру України Миколі Азарову відкликати урядовий законопроект про вищу освіту і внести новий. Про це повідомив УНІАН член оперативної робочої групи, координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

Вчора, 14 лютого 2012 року, автор одного з альтернативних законопроектів про вищу освіту – народний депутат України Юрій Мірошниченко після ознайомлення з результатами роботи робочої групи заявив про свою згоду відкликати законопроект. За словами А. Черних, за умов відкликання урядового та альтернативного за авторством Юрія Мірошниченка – парламент може розглянути законопроект Яценюка-Оробець і він очевидно не знайде підтримки серед більшості народних депутатів України і таким чином «відкриє дорогу» для нової редакції урядового законопроекту про вищу освіту.

«Відповідно до доручення прем’єр-міністра Миколи Азарова, з 25 січня по 14 лютого 2012 року оперативна робоча група опрацювала понад 3 тисячі поправок більше ніж від 100 установ і великої кількості фахівців в галузі освіти, науки, державного управління і бізнесу», - зауважив координатор «Студентського захисту».

Він також зазначив, що робота над поправками та пропозиціями до законопроекту про вищу освіту здійснювалася на засадах відкритості і прозорості для усіх органів державного управління, зацікавлених навчально-наукових установ України, представників ринку праці, громадських організацій і фахівців в галузі освіти і науки. Весь хід розробки законопроекту був відкритим і доступним для його широкого громадського обговорення через Інтернет.

«Внаслідок обговорення на основі врахування і консолідації найбільш прогресивних положень трьох законопроектів про вищу освіту, зареєстрованих у Верховній Раді, зокрема, урядового законопроекту, поданого Кабінетом міністрів, законопроекту, поданого народними депутатами А. Яценюком і О. Оробець та законопроектом, поданим народним депутатом Ю. Мірошниченком, робочої групою була напрацьована нова редакція законопроекту про вищу освіту», - підкреслив А. Черних.