На Буковині на тести зареєструвалося більше половини учасників

Залишилися лічені дні до завершення терміну реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (20 лютого).

Станом на 16 лютого у Чернівецькій області зареєструвалося вже 3578 учасників. Це більше половини, адже цього року очікується біля шести тисяч учасників тестування.

Про це повідомили в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Найбільше зареєструвалися на українську мову та літературу (3521 особа), історію України (2314), математику – (1788), біологію (1416), географію (1144). Найменше – на російську (16) та іспанську мови (3 заявки).

Нагадуємо, що рівно опівночі із 20 на 21 лютого програма, за допомогою якої можна реєструватися на ЗНО, зникне із сайту, - каже методист центру Оксана П’ЄСТА. – До п’ятого березня ми прийматимемо лише повторні реєстраційні картки. Тому не радимо зволікати – часу майже не залишилося.

Молодий буковинець