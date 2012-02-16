Попов обіцяє вчителям-початківцям по тисячі «підйомних»

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що цього року міська влада запроваджує фінансові механізми підтримки вчителів-молодих спеціалістів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.ПОПОВ заявив під час зустрічі з профспілковим активом педагогів Києва.

"Особливу увагу необхідно приділити стимулюванню молодих вчителів до роботи в навчальних закладах. Адже це не просто питання допомоги молодим фахівцям, це питання престижу професії. Тому в Києві всі вчителі-початківці отримають по 1 тисячі гривень, а крім того, щомісячну 30-відсоткову надбавку до посадового окладу. Ті фахівці, які отримали диплом з відзнакою, протягом трьох років отримуватимуть доплату у розмірі 50% від посадового окладу", – цитує прес-служба слова О.ПОПОВА.

За його словами, запровадження столичного стандарту освіти неможливе без достойного соціального забезпечення вчителів та вихователів, підвищення престижу їхньої професії. "Столичний стандарт освіти, це не лише високий рівень навчання, а й соціальний захист працівників закладів освіти. Статус вчителів має відповідати тим вкрай важливим завданням, які ставить суспільство перед педагогами. Забезпечити гідну оплату та комфортні умови праці – наш головний обов’язок", - підкреслив голова КМДА.

О.ПОПОВ повідомив вчителям, що у бюджеті Києва на 2012 рік передбачено 87,5 млн. грн. на виплату стимулюючих надбавок, що на 51 млн. грн. більше, ніж у 2011 році.

"Загалом сьогодні у галузі освіти працює понад 61,5 тис. осіб. Усі вони отримуватимуть стимулюючі надбавки. Крім того, у 2012 році середній розмір стимулюючої надбавки з бюджету міста, з урахуванням підвищень протягом року, буде більший, ніж виплачувався працівникам навчальних закладів у 2011 році. Сума доплат з міського бюджету всім працівникам галузі цього року буде становити від 167 до 730 грн., залежно від посади та окладу", - заявив О.ПОПОВ.

Голова КМДА також пообіцяв, цього року з бюджету столиці виплачуватиметься матеріальна допомога на оздоровлення працівників освітніх закладів та дітей педагогічних працівників, а також посилюватиметься робота із забезпечення житлом працівників освіти.