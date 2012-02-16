Янукович вимагає зберегти і розвивати профтехучилища в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від профільного міністерства зберегти і розвивати профтехучилища в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав на нараді в Кременчуці Полтавської області.

Виступаючи на нараді, директор Кременчуцького педагогічного училища Іван ГАЛЬЧЕНКО розповів, що в Полтавській області на поповнення матеріальної бази ПТУ необхідно понад 125 млн. грн.

«Їхня база вже застаріла і така ситуація склалася по всій країні», - підкреслив виступаючий.

Вислухавши доповідь, Президент заявив, що дає доручення розглянути Міністерству освіти пропозиції, які стосуються збереження системи профтехучилищ.

«Вам необхідно зібрати нараду разом з регіонами, і прийняти правильне рішення, щоб ми мали можливість зберегти і розвивати систему профтехучилищ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.