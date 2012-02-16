Доній пов'язав Голокост, освіту і Табачника

Народний депутат України від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Олесь ДОНІЙ називає головною проблемою української освіти надання переваги технологічним знанням замість виховання культури і моралі у дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ДОНІЙ висловив під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему "Якою має бути школа майбутнього?".

За його словами, отримання в закладах освіти технологічного набору знань не означає автоматичного підвищення культури і моралі суспільства.

"Люди, які під час Голокосту організовували, наприклад, душогубки на колесах, очевидно, мали набір технологічних знань. Вони, мабуть, отримали добру технологічну освіту, але їх моральний поріг був страшенно низьким", - сказав депутат, зауваживши, що це дуже жорсткий приклад, але він його навмисно навів, щоб продемонструвати, що люди, які отримують знання, але не володіють достатнім рівнем культури і моралі, можуть використовувати свої знання для зла. Яскравим прикладом, на думку О.ДОНІЯ, є нинішній міністр освіти України - "людина начебто освічена, але людина з низьким порогом культури, і вона сприяє декультуризації України".

Він переконаний, що людину, яка дозволяє собі називати інших лакеями, а потім говорить, що це було сказаного в запалі, не можна призначати міністром освіти.

Ще одним прикладом він назвав «наших суддів». «Я останнім часом ходжу на багато судів - очевидно, що судді і прокурори мають рівень знань... Але якщо Юрій ЛУЦЕНКО сидить більше року буцімто за те, що він незаконно призначив пенсію своєму водію, а сину ДЕМІШКАНА дають два роки умовно за доведене убивство, і випускають ... Очевидно, що люди, які використали свої знання як юристи не мають належного рівня культури. І якщо ми говоримо про школу - в цьому основна проблема: чи може даватися рівень технологічних знань без підвищення рівня культури і прищеплення належного рівня моралі", - сказав О.ДОНІЙ.

На його думку, Україні, щоб залишити у професії чесних і моральних людей, потрібно підвищувати рівень зарплат вчителів і викладачів, робити акцент на вивченні іноземних мов, приділяти максимальну увагу вивченню української мови, активізувати виробництво літератури і мультфільмів для дітей.

У свою чергу заслужений лікар України, професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ висловила думку, що для виховання нового покоління українців потрібно змінити підхід до змісту освіти.

"Реформа освіти не відбувається тому, що зсередини системи концептуальна реформа відбутися не може. Вся система хвора. Ми хочемо підготувати нову генерацію. Щоб вона була здоровою - фізично і морально, це має дати освіта. Нова генерація повинна бути розумною, моральною. Тільки тоді ми зможемо змінити суспільство. А як потрібно вчити цих дітей? Вся наша школа базується на кількісному викладанні, а є освіта якісна - моральність, психологія, лідерство. Нам потрібні люди, які будуть це викладати. Зараз в школах дітям відбивають бажання вчитися. Діти на уроках історії вчать дати, а не шукають відповіді на запитання "Чому ми весь час наступаємо на ті ж граблі?". Від такого кількісного підходу потрібно перейти до якісного", - вважає О.БОГОМОЛЕЦЬ.

В свою чергу народний депутат від Партії регіонів Григорій СМІТЮХ наголошує, що пропозиції стосовно реформування системи освіти довгі роки не знаходять належної підтримки у представників влади.

"Уже дуже довго держава не приділяє уваги забезпеченню нормальних умов у школах, особливо у сільській місцевості. Я став звертати увагу на це питання, коли мої діти почали ходити в школу. І виявилося, що уваги школі приділяють зовсім мало. Наприклад, я прийшов до ідеї, що навчальні заклади не повинні платити податок за землю. Але коли я вніс відповідний законопроект до Верховної Ради, колеги мене чомусь не підтримали. На щастя, цю норму вдалося прийняти у вигляді поправки до Податкового кодексу під час його затвердження", - сказав депутат.

Г.СМІТЮХ висловив сподівання, що парламент підтримає його іншу законодавчу ініціативу - щодо відраховування 1,5% прибутку від експорту металургійної та хімічної промисловості на будівництво, реконструкцію та утримання дитячих будинків і шкіл-інтернатів, а також дошкільних та шкільних закладів освіти у сільській місцевості суб`єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, відповідно до законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

Депутат зауважив, що відрахування на розвиток шкіл з державного бюджету не дозволяє вирішити нагальні проблеми шкіл.

Г.СМІТЮХ наголосив, що ухвалення запропонованого ним законопроекту дозволить уже через 5 років вирішити більшість проблем.