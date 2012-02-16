Ще одна письменниця відмовилася від державної премії

исьменниця Леся Воронина й художниця Катерина Штанко відмовляються від книжкової президентської премії "Українська книжка року".

Всього на премію німінувалося три видання, серед яких - у номінації "За видатні досягнення у галузі художньої літератури" — книга "Сни Ганса Християна" у переказі Лесі Ворониної з ілюстраціями Катерини Штанко ("Грані-Т"), пише Україна молода.

Цей подарунковий фоліант має вже чимало відзнак. Але річ не в тім, наголошує Леся Воронина, яка 26 травня не прийде на вручення премії: "Я зателефонувала до Катерини Штанко і спитала, як вона ставиться до цієї премії. У неї була така ж реакція, як і в мене. Тобто щойно ми прочитали повідомлення про присудження нам премії, відразу зробили заяву, яка була оприлюднена в інтернеті:

"Від нинішньої влади премію прийняти не можемо. Якби прийняли, то це означало б, що ми поділяємо їхню політику, те, що вони роблять у гуманітарній сфері, миримося з тою вакханалією, яку вони затіяли з музеями. Тепер ми збираємося зробити офіційну заяву", — пояснює Леся Воронина.

Тим часом "Грані–Т" премію Президента ігнорувати не збирається. "Нас тішить той факт, що переможцем стала книга авторів, яких обожнюють сучасні дітлахи", — йдеться у прес–повідомленні видавництва.

Автори двох інших відзначених книг поки жодних заяв не робили. У номінації "За вагомий внесок у розвиток українознавства" — видання 2010 року "Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ — початку ХХ століття" (видавничий проект "Шедеври українського гончарства"), автор–упорядник Олесь Пошивайло, художник Юрко Пошивайло.

У номінації "За сприяння у вихованні підростаючого покоління" — видання також 2010 року "Грюнвальдська битва — битва народів"; автори: Альфредас Бумблаускас (Литва), Ігор Марзалюк (Білорусь), Борис Черкас (Україна).

Зазначимо, що останнім часом в Україні триває епідемія відмов письменників від літературних премій. Так, від Шевченківської премії відмовився Василь Шкляр, від "Книжки року" відмовилися брати Капранови, а Ганна Герман відмовилася від участі в "Книзі року Бі-Бі-Сі".

Українська правда. Життя