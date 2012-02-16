Міністр освіти: дипломи можна купити

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК запевняє, що в Україні автентичність дипломів про вищу освіту, виданих після 2000 року, можна перевірити за 15 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Дипломи можна купити. Україна дивовижна країна. Тут можна купити дипломи графа, барона і таке інше. Але запевняю вас, що всі дипломи, видані з 2000 року, за 15 хвилин можна перевірити», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що Єдина електронна база дипломів захищена Службою безпеки України та Спеціальною державною службою захисту інформації.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, на Міносвіти, згідно з указом Президента України, покладено нову функцію спеціальної перевірки дипломів про вищу освіту усіх осіб, які претендують на роботу в органах державної служби та місцевого самоврядування.

«Випадки є дуже цікаві, коли, скажімо, вже у тенета перевірки потрапили люди, які претендували на роботу в дуже високих структурах», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.

Міністр повідомив, що всі дипломи, видані до 2000 року, можуть бути перевірені протягом двох тижнів. «Архіви всі у перфектному стані з 1945 року. Дублікат є у кожному вищому навчальному закладі, а перші приватні виші почали з’являтися у 1991-92 роках. Архіви до 1945 року не скрізь є. Але я сподіваюся, що ніде роботодавець особливо не зацікавиться людиною, яка до 1943 року одержала диплом про вищу освіту», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.

«Нещодавно, скажімо, приймалася людина, яка претендувала в одну із ключових структур. Виявилося, що вона нічого не змогла зробити розумнішого, ніж придбати диплом Київського національного університету імені Шевченка», - сказав міністр.