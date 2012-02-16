У Британії учні початкової школи носять памперси і не вміють гратися

Лише 40% дітлахів, які в Британії йдуть до школи в 5 років, вміють самостійно вдягатися та роздягатися, знають різницю між "добре" та "погано" й цікавляться книжками.

Розповідь про звичайний робочий день звичайної вчительки представляє The Daily Mail.

"Глянувши на годинник, я розумію, що пора змінити підгузок Лілі. Попередній досвід каже мені, що вона зчинить галас, тож сумніваюся, що це буде проста процедура. Звісно, більшість малюків не люблять, коли їм змінюють підгузки, але в тому й проблема: Лілі не маля, їй п’ять років", - розповідає героїня, ім’я якої, зі зрозумілих причин, видання воліє не називати.

"Більше того, я – не її мати, я вчителька початкової школи. І Лілі – не єдина дитина в моєму класі, яка досі носить підгузки", - каже вона.

Щодня вона та її колеги з однієї зі шкіл на півдні Британії змушені пожинати плоди батьківської безвідповідальності. Школярі, які не вміють самі ходити в туалет, цілком здорові, просто їхні тата й мами вирішили перекласти на школу завдання навчити їх цьому.

"У моєму класі є дитина, в якої серйозні проблеми з зубами через те, що вона вживає газовані, солодкі напої. Це погано саме по собі, але ще більше турбує те, що в свої п’ять років вона не є достатньо самостійною, щоб пити з чашки. Вона п’є газовані напої з дитячої пляшечки", - ділиться вчителька.

Щоліта жінка навідується додому до 30 хлопчиків та дівчаток, які восени стануть її учнями. У 2 із 3 домівок вона бачить різноманітні нові гаджети, ігрові консолі та плазмові телевізори, але не помічає книжок.

"У це буде важко повірити, але чимало батьків майже не говорять зі своїми дітьми, годі й казати про виховання", - зазначає вона.

Нерідко 5-річне дитя, що вирушає до школи, не здатне полічити до десяти та не вміє тримати в руці пензля, бо вдома ніколи такого не робило. Навчання в британських початкових школах відбувається в формі гри, однак багато дітей просто не знають, як це – гратися з конструктором чи іграшковим потягом, хоча майстерно вправляються з комп’ютерною мишкою.

Як зазначив керівник Institute of Health Equity Університетського коледжу Лондону, сер Майкл Мермот, рівень розвитку лише 59% п’ятирічних дітлахів у Британії нині можна оцінити як "хороший".

Українська правда. Життя