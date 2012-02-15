Табачнику набридло коментувати плітки про свою відставку

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК не коментує інформацію про свою можливу відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні на прес-конференції.

«Абсолютно нічого, плітки впродовж двох років не коментую. Два роки одну й ту ж тему. Просто думаю, що платівка стерлася. Я ще раз кажу: не буває пожиттєвих призначень. Не буває. У нас не герцогство Брауншвейзьке і навіть не королівство Вюртемберг. Я п’ять разів уходив і спокійно до цього ставлюсь. Крім того, людина повинна мати завжди якісь інші інтереси в житті», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він наголосив, що на посаді міністра не припиняв займатися науковою діяльністю, зокрема, в нього минулого року виходили «якісь доробки».

Крім того, Д.ТАБАЧНИК зазначив, що завершив роботу над книгою «великою, на 725 сторінок. Називається «Полководці України. Долі і битви».