Томенко погодився з Януковичем щодо Табачника

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що ініціативи міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА є антиприкладом реформ, які, на його переконання, не отримають підтримки у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час зустрічі з викладачами та студентами Луцького національного технічного університету, відповідаючи на запитання щодо урядового законопроекту про вищу освіту.

М.ТОМЕНКО заявив, що це той випадок, коли він підтримує Президента України, вважаючи, що все, що робить міністр освіти і науки, включно з проектом закону про вищу освіту, – це антиприклад реформ.

«Якщо це антиприклад реформ, то, звісна річ, його не можна підтримувати, оскільки не можна черговий раз експериментувати над викладачами, студентами, школярами та їхніми батьками», - підкреслив він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що виступає проти того, щоб змінювати правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання та, зокрема, вводити додатковий іспит при вступі, що передбачено в новому урядовому законопроекті.

«Взагалі треба сьогодні чітко сказати, що ніяких змін у системі проведення зовнішнього тестування не відбудеться, щоби не мучити батьків і випускників, а що стосується змін до закону про вищу освіту, то необхідно продовжувати дискусії та погодження їх у середовищі ректорів, експертів, фахівців та студентського самоврядування», - наголосив М.ТОМЕНКО. «Лише після такого погодження можна розглядати нову редакцію закону про вищу освіту у Верховній Раді України», - додав він.