Мірошниченко каже, що готовий пожертвувати своїм законопроектом

Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО заявляє, що робоча група на чолі з ректором Київського політехнічного університету Михайлом ЗГУРОВСЬКИМ завершує доопрацювання урядового законопроекту про вищу освіту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.МІРОШНИЧЕНКА.

"Усі засідання робочої групи були відкритими і до її роботи на будь-якому етапі міг долучитися кожен, причетний до галузі вищої освіти. Рішення робочої групи ухвалювалися не голосуванням, а шляхом досягнення максимального узгодження всіх позицій. На сьогодні в цілому документ завершено, проте потребує лише деякого технічного доопрацювання", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

На його думку, саме така форма роботи і є яскравим прикладом становлення в Україні громадянського суспільства, впровадження європейських стандартів державно-громадської співпраці. "Якщо робоча група вирішила, що для передачі доопрацьованого документа на розгляд парламенту необхідно відкликати зареєстровані там законопроекти про вищу освіту, в тому числі і мій, то я готовий негайно це зробити". - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений при безпосередній участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був оприлюднений МОН у листопаді 2010 року.

Запропоновані норми закону викликали масові акції протесту студентів і критику академічної співдружності.

У Верховній Раді зареєстровані альтернативні урядовому (№ 9655) документи: проект № 9655-1 запропонований народними депутатами від опозиції, а також проект № 9655-2, автором якого є Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

24 січня цього року прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив ректору Київського політехнічного університету М.ЗГУРОВСЬКОМУ створити та очолити оперативну робочу групу, яка б протягом двох тижнів доопрацювала урядовий законопроект про вищу освіту.

До складу робочої групи увійшли представники вищих навчальних закладів, органів студентського самоврядування, громадських організацій, Національної академії наук України, профільні експерти. У цій роботі також брали участь Ю.МІРОШНИЧЕНКО та голова Комітету Верховної Ради з питань науки та освіти Максим ЛУЦЬКИЙ.