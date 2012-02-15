Табачник: студенти-контрактники мають платити не менше 8-10 тисяч на рік

Якісна освіта за контрактом у вищому навчальному закладі не може коштувати менше 8-10 тис. грн. на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

"Ми прораховували так звані індикативні ціни. Для того, щоб виконати нормативи, коли кожен базовий курс читає викладач справді з науковим ступенем і званням, коли є 6 кв. м площі на кожного студента, коли є бібліотека, спортзал й інше, усе те, що чітко прописано в законі, то плата за рік контрактника не може бути менше 8-10 тисяч залежно від складності підготовки", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр наголосив, що батьки абітурієнтів повинні бути уважними, ретельніше ставитися до інформації про виші і не погоджуватися на навчання дитини за «неправдоподібно низькі ціни».

«Тому, коли дітей заманюють на 4-6 тисяч гривень, це одразу свідчить, що щось тут не відповідає здоровому глузду», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.