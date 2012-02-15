Табачник: обсяг держзамовлення в ВНЗ у 2012 році не перевищить 40%

Цього року на вступ до ВНЗ за державним замовленням можуть розраховувати до 128 тисяч вступників, тобто орієнтовно 40% абітурієнтів. Про це під час прямої телефонної лінії в редакції газети «Урядовий кур’єр» заявив Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«Цього року, за даними Державного комітету статистики, 11 клас закінчать майже 320 тисяч випускників. Враховуючи це, пропонуємо державне замовлення на рівні 40% — тобто приблизно для 128 тисяч вступників. Це набагато більше, ніж у радянські часи, коли держзамовлення охоплювало близько 20% абітурієнтів», - повідомив міністр.

За словами Д. Табачника, кількість державних місць збільшиться для напрямків з інформаційно-комунікаційних технологій, інженерних спеціальностей, природничих, математичних тощо. «Більш чітка інформація буде після того, як уряд затвердить розмір державного замовлення за поданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - додав він.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи варто зменшити при вступі до ВНЗ кількість пільгових місць до 10%, Дмитро Табачник зауважив, що всі діючі в державі пільги встановлені законодавством, і жоден міністр не може їх скасувати. «Зі свого боку, коли я почав працювати міністром, наше відомство в Умовах прийому до ВНЗ запровадило певне обмеження — не більше 25% від держзамовлення, щоб пільговики не забирали 100% місць найбільш престижних напрямків підготовки в провідних університетах країни. Водночас і самі ВНЗ зараз мають можливість підняти планку прохідних балів на профільні предмети. Таким чином, місця державного замовлення не забиратимуть молоді люди, які мають пільгові категорії, але набагато нижчі бали», - резюмував урядовець.

Як пише ZN.UA, в 2010 році кандидат у президенти Віктор Янукович у своїй передвиборчій програмі обіцяв заповнити українські вузи держзамовленням на 75%.