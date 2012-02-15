Названо місто, де найкраще живеться студентам

Париж посів перше місце у першому всесвітньому рейтингу кращих студентських міст світу, оприлюдненому сьогодні британською компанією QS, що спеціалізується на рейтингу університетів.

Як повідомляє веб-сайт компанії, під час визначення кращих студентських міст світу до уваги бралися 12 різноманітних критеріїв, в тому числі рейтинг університетів, що знаходяться в тому чи іншому місті, кількість національних та іноземних студентів, які навчаються в них, якість життя, доступність навчання та активність роботодавців.

Друге місце у рейтингу найкращих студентських міст світу посів британський Лондон, а третє – американський Бостон.

До першої десятки потрапили також австралійські Мельбурн (4-те місце) та Сідней (6-те місце), австрійський Відень (5-те місце), швейцарський Цюрих (7-ме місце), німецький Берлін та ірландський Дублін, що набрали рівну кількість балів і посіли 8-ме місце, а також канадський Монреаль (10-те місце).

З пострадянських міст до ТОП-50 потрапила лише Москва (37-ме місце).