Стали відомі імена лауреатів премії ім. Лесі Українки

Учора Комітет з присудження урядової премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва визначив лауреатів премії за 2011 рік у чотирьох номінаціях.

Як повідомив Голова Держкомтелерадіо України, заступник голови Комітету з присудження урядової премії імені Лесі Українки Олександр Курдінович, загалом на здобуття Премії надійшло 67 робіт.

У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» більшість членів журі віддали свої голоси за Юрія Логвина та його роман «Таємна перлина» видавництва «Ярославів Вал»,- повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Художниці Людмила Кириленко та Олена Зеркалій стали лауреатами номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва». Перемогу їм принесли ілюстрації до книги Томаса Мелорі «Легенди про короля Артура» (літературний переказ А. Клімова) видавництва «Ранок».

У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» перемогу здобув Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва за лялькову виставу за творами А. Шмідт «Про принців і принцес» режисера-постановника Оксани Дмитрієвої та художника-постановника Наталії Денисової.

Анімаційний фільм «Маленький великий пес» режисерки Людмили Ткачикової, художника-постановника Наталії Чернишової (студія «Укранімафільм») переміг у номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва».

Вручення нагород відбудеться 25 лютого — до дня народження української поетеси та драматурга Лесі Українки. Кожен з переможців отримає по 10 тисяч гривень.

ZN.UA

