На Луганщині сьогодні відкрилися всі школи

У Луганській області сьогодні, 15 лютого, всі школи відновили навчальний процес.

Як повідомили УНІАН в оперативному штабі Головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, відновили навчання загальноосвітні навчальні заклади на 30 територіях області (606 шкіл – 157 тис. 888 учнів).

Проте, все ще тимчасово припинено навчально-виховний процес у 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Луганська (62 школи –12 тис. 93 учня).

Завтра учні молодших класів обласного центру приступлять до навчання.