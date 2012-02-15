На Луганщині сьогодні відкрилися всі школи
10:39, 15 лютого 2012Освіта
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Учні молодших класів подекуди залишаються вдома
У Луганській області сьогодні, 15 лютого, всі школи відновили навчальний процес.
Як повідомили УНІАН в оперативному штабі Головного управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, відновили навчання загальноосвітні навчальні заклади на 30 територіях області (606 шкіл – 157 тис. 888 учнів).
Проте, все ще тимчасово припинено навчально-виховний процес у 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Луганська (62 школи –12 тис. 93 учня).
Завтра учні молодших класів обласного центру приступлять до навчання.
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