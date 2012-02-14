Табачник: про корупцію базікають грантожери

Кожен прояв корупції має конкретне обличчя і прізвище - й боротьба з відповідним негативним явищем має бути абсолютно конкретною. На це звернув увагу Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник під час прямої телефонної лінії у редакції видання «Урядовий кур’єр», повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Щодо боротьби з корупцією у школах міністр наголосив, що вона має бути абсолютно конкретною. «Треба набратися мужності і боротися не з вітряками, а з конкретними хабарниками. Обіцяю, що в кожен такий навчальний заклад направимо комісію, перепитаємо дітей про подібні випадки — і працівники, які намагаються штучно занизити бали випускникам, будуть покарані», – повідомив Д. Табачник.

Урядовець звернув увагу на те, що для протистояння випадкам корупції батькам школярів необхідно звертатися з заявою до Міністерства освіти. «Якщо це дикунство запроваджує вчитель, ми його обов’язково виправимо. Якщо ж це політика керівництва навчального закладу, слід приймати більш жорсткі заходи й змінювати керівників шкіл», - заявив Дмитро Табачник.

З приводу боротьби з корупцією у вищих навчальних закладах, він зауважив: «Кожен прояв зла і корупції має конкретне обличчя і прізвище. Тому просто сигнал нічого не дає — треба написати конкретне звернення: хто вимагає хабар і за що. Інакше боротися неможливо, от і виникає легенда про суцільну корупцію».

Відповідаючи на запитання про те, чи не повернеться корупція в українські ВНЗ завдяки введенню бала університету, міністр зауважив: «Про корупцію базікають грантожери й ті, хто не хоче отримати якісні знання. Переконаний, що гроші пропонують студенти, які не можуть скласти іспитів лише завдяки власному розуму».

«Я переконаний, що бал університету абсолютно не завадить талановитим людям вступати до ВНЗ. Тому що нині університети полюють за талановитими абітурієнтами на інженерні, технічні і виробничі напрямки підготовки. А корупцію живить тільки той студент, який не хоче вчитися», - додав він.

«Нині ректор не може вплинути на вступ. Яким чином керівник ВНЗ може вас зарахувати з нижчими балами, ніж в інших абітурієнтів? Адже вся інформація є в електронній базі, вона ретельно перевіряється і контролюється міністерством. І жоден ректор не посміє це приховати. Крім того, ми щороку робимо звірку наказів про всіх, хто не потрапив. Всі атестати і сертифікати ЗНО перевіряються автоматично», - зазначив Д. Табачник.