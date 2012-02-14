Луганські студенти навчали охочих висловити своє кохання мовою жестів

Луганські студенти з вадами слуху відзначили Валентинів день, влаштувавши акцію "Відчуваю серцем".

На вулицях міста разом із сурдологами активісти навчали охочих висловити своє кохання мовою жестів. На думку організаторів акції, завдяки цьому заходу містяни не лише зможуть беззвучно освідчуватися в коханні, а й більше приділятимуть уваги людям з вадами слуху.

Наталя Легезіна, студентка: "Нужно общаться и говорящему учить мимику. В институте мы общаться не можем, постоянно ведем переписку. А нужно развиваться и учить жесты, чтобы было интересно. Здравствуйте! С Днем всех влюбленных! Ты меня любишь? Я научу тебя хорошему".

Оксана, учасниця у акції: "Відчула на всі 100 відсотків! Такие акции должны проходить чаще. Есть люди, у которых нет таких проблем. Они не видят и проходят мимо".

5 канал

