У київський виш викликали міліцію - там ректор замкнув студентів

У приватному столичному вузі - Інституті Екології та Медицини, який був позбавлений ліцензії 1 лютого 2012 року, - сталася надзвичайна подія.

Як повідомляє "Сегодня", секретар ректора вузу, Михайла Салюти, на його прохання замкнула в кабінеті студентів. Ті викликали міліцію.

«Ми приїхали вимагати від ректора свої документи, які необхідні для переведення в інший вуз. Я особисто навчався в Інституті Екології та Медицини на 6 курсі, і не можу отримати свої документи, щоб продовжити навчання», - розповів по телефону закритий в кабінеті ректора студент Ігор Коверзнєв.

З іншого боку дверей сиділи батьки студентів, які вимагали, щоб їх дітей випустили.

«Ми вже дзвонили і ректору, і в прокуратуру, і в Міносвіти, але марно. Ректор не хоче видавати дітям документи для переведення, хоча ми за них заплатили ("академка" з підписом і печаткою ректора, яка потрібна для того, щоб студента зарахували в інший вуз, - Авт.) », - сказав батько студента Євген Коверзнєв.

"Сегодня" спробувало зв`язатися з уже колишнім ректором Інституту Екології та Медицини Михайлом Салютою, але він трубку не зняв.

«Я півгодини тому зустрічався з Салютою, поговорив з ним по-людськи і він пообіцяв, що підпише студентам довідки. Проблема в тому, що якщо ліцензія вузу анульована, то ректор вже не може підписувати документи», - сказав директор департаменту вищої освіти Міносвіти Ярослав Болюбаш.

Як стало відомо "Сегодня", близько 14 години ректор дав наказ випустити студентів. На 15.00 Салюта призначив зустріч зі студентами. Майбутні лікарі кажуть, що прийом в Медінститут Богомольця закінчується завтра, а на початку березня - в Інститут народної медицини. У зв`язку з цим студенти налаштовані отримати документи чим раніше, тим краще.

Нагадаємо, в країні почали анулювати ліцензії в приватних вузах. ІЕМ - один з них.