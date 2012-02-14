Азаров: через ЗНО виші втрачають неординарних абітурієнтів

Через недосконалiсть зовнiшнього тестування, виші втрачають абiтурiєнтiв iз нетрадицiйним креативним мисленням.

Про це заявив прем`єр-мiнiстр Микола Азаров пiд час зустрiчi з ректорами провiдних навчальних закладiв України та керiвниками IT-компанiй у вiвторок у Києвi.

"Мене непокоїть, що через загальне зовнiшнє тестування ми втрачаємо неординарних людей iз нетрадицiйним мисленням", - сказав Азаров.

Водночас прем`єр зазначив, що завдяки цьому тестуванню вдалося зменшити корупцiю у вишах.

На думку Азарова, в таких важливих напрямах як пiдготовка фахiвцiв для IT-технологiй можна було б вишам дати право саме цих студентiв набирати "за якоюсь особливою системою з iспитами", а також розробити систему вiдбору талановитих школярiв на раннiх етапах.

Українська правда. Життя